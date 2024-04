Plosnite in caminele Universitatii Transilvania de pe Colina

Mai multi studenti au reclamat faptul ca sunt plosnite in camerele de camin ale Universitatii Transilvania.Mai multi studenti ai Universitatii Transilvania s-au plans si au reclamat aceasta situatie administratiei campusului de pe Colina Universitatii. Ei au precizat ca nu sunt luate masuri concrete, iar fenomenul ar putea lua amploare.Parintii studentilor care sunt cazati in caminele studentesti de pe Colina au declarat pentru radiobrasovfm.ro, sub rezerva anonimatului, ca dezinsectiile in ... citește toată știrea