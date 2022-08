Plus 200 de copii in cresele din Brasov, incepand cu 1 septembrie. In 8 din 9 crese va fi suplimentat numarul de locuri

Din 1 septembrie, capacitatea creselor brasovene va creste cu 200 de locuri, dupa ce Serviciul Public "Cresa Brasov" (serviciu aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, care se ocupa de administrarea creselor, pana la preluarea acestora de catre Ministerul Educatiei) a obtinut acordul Inspectoratului Scolar al Judetului Brasov in acest sens. Astfel, potrivit informatiilor viceprimarului Brasovului, Flavia Boghiu, in anul scolar 2022 - 2023, capacitatea totala a creselor din municipiul ... citeste toata stirea