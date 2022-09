PMP Brasov le cere parlamentarilor USR sa nu incaseze salariile majorate

Dupa ce parlamentarii si-au votat majorarea salariilor, conducerea PMP Brasov le-a lansat alesilor, in special celor din USR, o provocare."Ii felicitam pe cei de la USR pentru ca nu au votat legea. Dar, ca sa fie corecti pana la capat, ii invitam sa faca un anunt public prin care isi asuma ca tot ce vor primi in plus sa doneze lunar unui ONG. Pe parlamentarii PNL, PSD, AUR si UDMR ii incurajam sa faca declaratii publice prin care isi asuma acelasi lucru. Aveti grija cum alegeti ONG-ul, dar ... citeste toata stirea