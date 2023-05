Cu avizul Ministerului Sanatatii, la inceputul acestei luni a inceput relocarea din zona Stejeris pe platforma Marzescu a sectiilor de pneumologie adulti din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov, pana la construirea noului spital - proiect finantat din fonduri europene. Pe 8 mai a fost eliberara si autorizatia sanitara de functionare."Asta inseamna ca Sectiile I si II Pneumologie adulti vor fi relocate in Corpul A Marzescu, in conditii exceptionale, in ... citeste toata stirea