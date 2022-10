PNL a votat PENTRU: "85% din totalul eurodeputatilor s-au pronuntat in favoarea aderarii noastre la Schengen"

Rares Bogdan, europarlamentar #PNL: "85% din totalul eurodeputatilor s-au pronuntat in favoarea aderarii noastre la Schengen. 547 de voturi PENTRU, 49 impotriva, 43 de abtineri. Drum deschis Romaniei in Shengen! Vot covarsitor PENTRU accesul Romaniei in Spatiul Schengen! Au votat impotriva cei din extrema dreapta. Voturile olandezilor arata astfel: 15 PENTRU, 4 impotriva, 6 abtineri. Un mesaj clar pentru premierul Mark Rutte."Dan Motreanu, europarlamentar #PNL: "Ma numar printre initiatorii ... citeste toata stirea