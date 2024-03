PNL Brasov mizeaza pe o doamna pentru a castiga Zarnestiul

Liberalii vor merge pe mana unei doamne in competitia pentru functia de primar al orasului Zarnesti. Astfel, vineri, 8 martie, intr-o conferinta de presa, PNL a anuntat ca pentru functia de primar al acestui oras va candida Sorina Petroi, care este la prima candidatura pentru aceasta functie, dar care are deja experienta in administratia locala din postura de consilier local.Ea este de profesie economist si spune ca a ales sa intre in politica, in urma cu cinci ani, cand s-a inscris in PNL. ... citește toată știrea