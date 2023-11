Echipa PNL din Consiliul Judetean Brasov se va completa astazi, 23 noiembrie, cand va depune juramantul Sorin Abagiu. Acesta va prelua mandatul ramas vacant in 10 octombrie, cand a demisionat Adrian Gabor.De asemenea, in sedinta de plen vor fi completate si comisiile de specialitate, in care se va regasi noul consilier PNL, dar si Laura Lefter (USR), care a depus juramantul in sedinta ordinara din 31 octombrie, ... citeste toata stirea