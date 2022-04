PNL il da afara din partid pe consilierul local de la Jibert, Gheorghe Buta. Agresiunea asupra primarului a cauzat moartea acestuia

Organizatia judeteana a PNL Brasov il da afara din partid pe agresorul primarului din Jibert care, prin loviturile aplicate, i-a cauzat moartea. Gheorghe Buta, consilier local la Jibert, era membru PNL."Organizatia judeteana a PNL Brasov a luat cunostinta de evenimentele regretabile ce au avut loc in localitatea Jibert in seara zilei de 24 martie, in jurul orelor 23.00, cand, conform spuselor prim-procurorului Claudiu Sandu, a avut loc agresiunea fizica asupra primarului localitatii, domnul ... citeste toata stirea