PNL pierde un mandat in Consiliul Local Brasov

Consiliul Local Brasov isi va schimba configuratia din 19 februarie, cand vor isi vor incepe mandatele alesii care vor prelua posturile lasate vacante in urma demisiilor lui Sebastian Rusu (PNL) si Allen Coliban (USR), ambii deveniti parlamentari.Astfel, dupa ce instanta i-a validat mandatul, Raluca Stancu (aflata pe lista de candidati ai Aliantei PSD - PNL) va deveni consilier local in locul liberanului Sebastian Rusu. In aceste conditii, numarul alesilor locali PSD va creste de la 5 la 6, ... citește toată știrea