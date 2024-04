PNL si-a schimbat candidatul pentru Primaria Codlea. Prima optiune a fost Erwin Albu, dar acesta s-a razgandit

PNL Brasov si-a schimbat candidatul pentru functia de primar al municipiului Codlea. Astfel, dupa ce in 27 martie, pentru functia de primar al municipiului Codlea a fost votat de Organizatia Judeteana PNL Brasov Erwin Albu (care a candidat si in anul 2020), vineri, 5 aprilie, a fost prezentat un alt candidat: Marian Popoiu, in prezent consilier judetean.Despre aceasta schimbare, a declarat Adrian Vestea, presedintele PNL, a declarat ca Erwin Albu putea sa castige foarte usor alegerile locale ... citește toată știrea