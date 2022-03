PNL voteaza Bugetul cu conditia adoptarii a 3 amendamente

Consiliul Local a respins in sedinta de joi amendamentele propuse de PNL la proiectul Bugetului Fagarasului. Reprezentantii PNL sustin ca in sedinta urmatoare vor vota Bugetul daca aceste amendamente vor fi adoptate.,,Propunem din nou subventionarea unei parti din taxa de salubritate a cetatenilor. Vrem ca taxa propusa de Salco pentru 2022 sa nu afecteze buzunarul fagarasenilor. Daca Salco a propus 19 lei/pers, noi dorim sa ramana la 16 lei, la fel ca in 2021. Diferenta dorim sa fie sustinuta ... citeste toata stirea