Duminica, 8 mai, puteti vizita gratuit Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului, daca purtati un accesoriu sau va imbracati in costum national. Este modul in care colectivul institutiei a decis sa celebreze Ziua Nationala a Portului Traditional, care este marcata in fiecare an in a doua duminica a lunii mai. Scopul acestei initiative este acela de a evidentia costumele traditionale specifice ... citeste toata stirea