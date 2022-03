Pod ca-n Evul Mediu la Cetatea Fagaras: este din lemn si se ridica

La Cetatea Fagaras a inceput constructia unui pod din lemn de 50 de metri, care se va si ridica, la fel cum se intampla in secolul al XVII-lea. Cetatea din Fagaras va avea un al doilea pod, asemanator cu cele din Evul Mediu. Acesta va fi din lemn, va avea o lungime de 50 de metri si o parte mobila care se va ridica exact asa cum se intampla in secolul al XVII-lea. Lucrarile la pod sunt in plina desfasurare, potrivit Primariei Fagaras, dar, in ciuda activitatilor care se deruleaza, cetatea poate ... citeste toata stirea