Consiliul Judetean Brasov a finalizat o noua investitie in infrastructura rutiera, in 16 mai fiind receptionat podul de pe DJ 103 A (Brasov - Tarlungeni - Zizin), de la iesirea din satul Zizin spre Dalghiu. Podul a fost complet reabilitat, dupa ce structura constructiei a fost grav afectata de viiturile din anul 2018.Dupa ce au fost semnate documentele de receptie, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a mentionat ca investitia a fost finantata, in mare parte, din bugetul ... citeste toata stirea