Podul de la Augustin a intrat in reparatii, iar traficul este inchis

Podul de la Augustin, care trece peste raul Olt, a intrat in reparatii, iar traficul este inchis. Constructorul a anuntat ca "in vederea finalizarii proiectului *Modernizare drum interjudetean Covasna - Brasov, care face legatura intre DN12 (din judetul Covasna, n.r.) si DN13 (din judetul Brasov) format DIN DJ 131 KM 0+000 - 7+856 SI DJ 131B KM 0+000 - 12+798*, in perioada 20 mai 2022 - 15 noiembrie 2022 se vor executa lucrari de reparatii si consolidari ale podului peste raul Olt, de pe raza ... citeste toata stirea