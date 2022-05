Podul de la Augustin, inchis pana in luna noiembrie

Incepute in luna august a anului 2020, lucrarile de la drumului interjudetean Covasna - Brasov, care face legatura intre drumul national DN 12 si DN 13 au ajuns in faza inchiderii traficului auto a podului de la Augustin, care trece peste raul Olt, la care se fac reparatii si consolidari. Astfel, miercuri, 18 mai, constructorul a anuntat ca "in vederea finalizarii proiectului *Modernizare drum interjudetean Covasna - Brasov, care face legatura intre DN12 (din judetul Covasna, n.r.) si DN13 (din ... citeste toata stirea