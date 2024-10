Podul Prieteniei se inchide temporar sambata, pentru un eveniment sportiv

Podul Prieteniei se inchide, sambata, in intervalul 11.00 - 12.00, pentru un eveniment sportiv.CNAIR anunta ca traficul rutier va fi inchis sambata, 5.10.2024, in intervalul orar 11.00 -12.00, pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, pentru un eveniment sportiv"Traficul rutier va fi inchis sambata, 5.10.2024, in intervalul orar 11.00 -12.00, pe Podul Prieteniei (DN5), pe sectorul cuprins intre km.63+012 - km.64+884 (Podul Giurgiu-Ruse), pentru organizarea evenimentului ... citește toată știrea