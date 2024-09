Podul scolii, transformat in sali de clasa

Sanpetrul are un deficit major de spatii educationale in raport cu expansiunea imobiliara accelerata a comunei din ultimul deceniu. Astfel, pentru a asigura locurile necesare pentru copii, edilii au apelat la solutii de avarie, cum ar fi amenajarea unei gradinite in caminul cultural, care au starnit nemultumirea parintilor, iar alte proiecte mai concrete pentru noi cladiri sunt doar in stadiu incipient.Totusi, Primaria a reusit sa demareze proiectul de extindere a vechii scoli gimnaziale de ... citește toată știrea