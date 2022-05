Podul "victima de circulatie"

Un adevarat pericol public este un pod situat pe DJ 112 A, intre localitatile Vulcan si Zarnesti. Aici, un sofer a suferit un accident pe podul aflat in curba si pe care marcajele nu mai sunt vizibile, astfel ca acesta s-a deteriorat si mai mult. In plus, pe pod sunt si doua gropi pe care soferii le ocolesc si intra pe contrasens, fapt care creste pericolul unui accident."Pe contractul subsecvent de reparatii si intretinere drumuri pe zona Brasov vom da comanda pentru remedieri care se pot ... citeste toata stirea