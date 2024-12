Poftiti de patinati, de joi, la Olimpia! Prima zi e cu intrare gratuita

Singurul patinoar ce va functiona in acest an in municipiul Brasov, cel de la Olimpia, va fi deschis oficial turistilor si brasovenilor, incepand din 5 decembrie. Atunci cand patinatorii se vor bucura de evenimente speciale pe parcursul zilei, pregatite de Muzeul Judetean de Istorie Brasov, prin sectia Olimpia - Muzeul Sportului si Turismului Montan. Toate cu intrare gratuita.Astfel, de la ora 11:00 vor fi un carnaval si concursuri pe gheata cu premii pentru elevii din judetul Brasov. Elevii ... citește toată știrea