Poiana Brasov, aproape vanduta pentru Craciun si Revelion. Cu 200-1.500 lei/noapte, 1 din 3 e turist strain

Statiunea Poiana Brasov este deja ocupata in procent de 80-90%, spune Catalin Filimon, inspectorul de specialitate al Centrului National de Informare si Promovare Turistica din Poiana Brasov."Rezervarile pentru sezonul de iarna pentru Poiana Brasov ar trebui facute cu cateva luni inainte chiar deoarece pe perioada sarbatorilor suntem acum in procent de 80-90%, odata ce ne apropiem de decembrie. Preturile pot incepe de la, sa zicem, 200 de lei per noapte si pot sa ajunga la 1.500 ... citește toată știrea