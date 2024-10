Poiana Brasov, ca si inchisa masinilor, 2 zile

Circulatia rutiera va fi restrictionata pe drumul de Poiana, sambata, 12 octombrie, si duminica, 13 octombrie, cand va avea loc cea de-a 6-a etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta.Astfel, sambata, DN 1E urmeaza sa fie inchis incepand cu ora 8.30 pana la 18.30. Organizatorii vor mai deschide traseul in intervalul 13.00-14.00, iar riveranii vor putea intra si in intervalele 11.00 -11.20, respectiv 16.00-16.20.Duminica, 13 octombrie circulatia este restrictionata in intervalul 8. ... citește toată știrea