Poiana Brasov, filtru instalat la miezul noptii

In cursul zilei de duminica, 12 februarie, politistii din cadrul Politiei Statiunii Poiana Brasov au identificat pe raza statiunii un conducator auto, din municipiul Bucuresti, care avea o alcoolemie peste limita legala. Conducatorul auto a fost oprit dupa miezul noptii, in cadrul unei actiuni desfasurate de politisti cu acest scop, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, aparatul a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. ... citeste toata stirea