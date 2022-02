Poiana Brasov nu este o statiune scumpa. Uimirea unui vlogger bucurestean venit la munte in timpul saptamanii

Poiana Brasov nu este o statiune scumpa, si nici aglomerata, in cursul saptamanii. Este concluzia la care a ajuns un vlogger bucurestean, care spune ca a fost placut surprins de ceea ce a gasit in statiunea montana Poiana Brasov nu este o statiune atat de scumpa cum crede lumea. O spune un vlogger bucurestean care a venit sa schieze in statiunea montana in cursul saptamanii si a ajuns in cursul dupa-amiezii. De cele mai multe ori, cei care prezinta Poiana Brasov vorbesc despre hotelurile si ... citeste toata stirea