Poiana Brasov: Schior-victima pe o partie inchisa

Desi partiile nu au fost inca deschise, exista persoane care urca cu echipament de schi/snowboard in partea superioara a masivului Postavarului, iar incidentele nu au intarziat sa apara. Este si cazul unei persoane care s-a accidentat vineri, 13 ianuarie, in timp ce schia pe o astfel de partie inchisa."Reamintim iubitorilor sporturilor de iarna ca domeniul schiabil din Poiana Brasov si Masivul Postavaru nu a fost inca deschis, cu exceptia partiei Stadion. Desi zilele acestea a nins in partea ... citeste toata stirea