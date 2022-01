Poiana Brasov se apropie de pragul de 400.000 de treceri prin turnichetele instalatiilor de transport pe cablu

Primul weekend din acest an in care s-a putut schia pe aproape toate partiile din Poiana Brasov a atras numerosi turisti. Mai exact, potrivit statisticilor prezentate de Primaria Brasov, in weekendul 14-16 ianuarie au fost inregistrate, in total, 64.503 de treceri prin turnichetele instalatiilor de transport pe cablu din Poiana Brasov. In 14 ianuarie s-au inregistrat 15.960 de treceri, in 15 ianuarie au fost inregistrate 22.448 de treceri, iar in 16 ... citeste toata stirea