Poiana Brasov: Se munceste zi si noapte pentru un weekend cu zapada

O veste buna pentru pasionatii de schi a venit miercuri, 25 ianuarie, de la Emil Farcasanu, director de agrement in statiunea Poiana Brasov. Administratorii partiilor au reinceput pregatirea domeniului schiabil, se lucreaza la foc continuu, si ziua, si noaptea. dar inca nu se stie cand se va schia. S-a reluat munca aproape de la zero, dupa ce temperaturile au anulat mare parte din eforturile de pana acum. Data la care se va schia in Poiana Brasov tine inca de un ajutor "de sus", dar prognoza ... citeste toata stirea