Poiana Brasov si Predeal, se afla in topul preferintelor turistilor, in primele patru luni ale anului.Rezervarile in statiunile montane si balneare au crescut cu aproape 50%, in primele patru luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, arata datele unui turoperator specializat exclusiv pe oferte turistice in Romania.Tariful mediu al unui sejur montan ... citeste toata stirea