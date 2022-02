Poiana Brasov: Un bloc va aparea fix langa Coliba Haiducilor

Consiliul Local Brasov va dezbate in sedinta de plen din 28 februarie un proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Construire hotel - aparthotel si imprejmuire teren", in Brasov, Drumul Sulinar - Zona Coliba Haiducilor, proiect dezvoltat de SPV Investment SRL.Cladirea propusa de dezvoltator presupune realizarea unei cladiri cu doua nivele la subsol, demisol, parter, trei etaje si mansarda, iar Planul Urbanistic de Detaliu a fost realizat in baza ... citeste toata stirea