Poiana Marului, oprit pentru mopedul fara numere: o amenda si doua "capete" penale

In cursul zilei de meircuri, 14 septembrie, in jurul orei 19.35, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 50 ani, care conducea pe raza localitatii Poiana Marului un moped ce nu avea montata placuta cu numarul de inregistrare. "Cu ocazia verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine permis de conducere, iar mopedul nu este ... citeste toata stirea