Comuna brasoveana Sercaia, situata in apropiere de Muntii Fagarasului, are multe de oferit pentru cei care vin sa o viziteze. Satul Sercaia are o biserica din secolul al XIII-lea, Halmeag are un sit arheologic, iar satul Vad are o rezervatie naturala "Poienile cu narcise din dumbrava Vadului".In fiecare an, intr-unul din weekendurile din preajma sarbatorii Sfintilor Imparati Constantin si Elena, are loc Festivalul narciselor de la Vad. Narcisele cresc aici pe un teritoriu foarte vast, dintre ... citeste toata stirea