Un gard electric anti-urs. L-a achizitionat Primaria Rasnov, recent, din cauza multiplelor probleme pe care le-a avut de gestionat in ultima perioada. Gardul va fi montat la Policlinica Rasnov, in partea din spate a curtii (la marginea padurii) pentru a impiedica ursul sa mai coboare la tomberoanele din zona.In prezent, Primaria are batai de cap cu un exemplar care coboara frecvent in zona Policlinicii (din centrul orasului, la baza Dealului Cetatii). Este un exemplar care a fost relocat, dar ... citeste toata stirea