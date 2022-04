Policlinica Sacele se muta in curtea spitalului

Spitalul municipal din Sacele va beneficia de o extindere temporara, pana cand autoritatile locale vor putea sa construiasca un nou corp de cladire pentru aceasta unitate sanitara. Mai exact, in curtea unitatii se va monta o structura modulara, unde vor fi amenajate cabinete medicale din cadrul ambulatoriului, dar si paturi pentru spitalizarea de zi. De altfel, potrivit primarului orasului, Virgil Popa, unele servicii medicale sunt asigurate si acum in containere montate in curtea spitalului, ... citeste toata stirea