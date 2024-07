Poligonul pentru biciclisti ar putea fi replicat la Fagaras

Pana in 9 august, fagarasenii pot vota proiectele ce urmeaza a fi implementate prin programul de bugetare participativa. In competitia pentru intrarea in acest program au fost inscrise 14 propuneri, insa numai 11 dintre ele au intrat in faza finala, cea a votului."Se poate vota cate un proiect din urmatoarele domenii: mobilitate, accesibilitate si siguranta circulatiei; spatii verzi, locuri de joaca si amenajare spatii publice; infrastructura educationala, culturala, sportiva si de sanatate; ... citește toată știrea