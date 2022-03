Poliomielita si difteria ar putea reaparea in Romania, odata cu valul de refugiati ucraineni

Poliomielita si difteria, boli eradicate in Romania, ar putea reaparea, odata cu valul de refugiati din Ucraina.Exista o preocupare si se investigheaza medical cazurile de persoane venite din Ucraina ce pot ridica suspiciune de poliomielita sau difterie, boli eradicate in Romania, a spus, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Mediafax.Intrebat daca exista pericolul aparitiei de noi boli pe teritoriul Romaniei, dupa ce multi ucraineni au intrat in tara, ministrul Sanatatii, ... citeste toata stirea