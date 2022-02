Politele RCA costa cat doua rate la apartament

Politele RCA au ajuns sa coste in 2022 cat doua rate la un apartament. Polita cu decontare directa, in cazul unui sofer care are 30 de ani, a ajuns sa coste 2.000 de lei pentru un an. Asta inseamna de trei ori mai mult decat la inceputul anului trecut."Costurile variaza intre cateva zeci de lei si cateva sute de lei, in functie de criteriile pe care le are fiecare asigurator", spune Stefan Ichim, consultant industria auto asigurari, potrivit antena3.ro."Daca am incheiat asigurarea cu ... citeste toata stirea