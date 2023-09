Contractele de asigurare emise de catre societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA raman valabile, potrivit legii, pana la data de 7 decembrie 2023 pentru asigurari generale, respectiv 5 februarie 2024 - pentru asigurari de garantii (Clasa 15). In perioada ramasa pana la data mentionata, politele acopera riscurile mentionate conform contractelor de asigurare, conform unei informari a Fondului de Garantare a Asiguratilor."Avand in vedere OUG 71/01.09.2023, aducem in atentia asiguratilor ... citeste toata stirea