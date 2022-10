Politia a intrat un pic in cuibul camatarilor: 26 audiati, 10 arestati, 4 dovediti

10 persoane au fost retinute de politistii brasoveni in urma a 12 perchezitii efectuate miercuri, 19 octombrie, intr-un dosar in care exista suspiciuni pentru comiterea infractiunii de camatarie. Politistii Biroului de Combatere a Crimei Organizate Brasov au efectuat perchezitiile in Brasov si Fagaras. Opt dintre cele zece persoane au fost propuse pentru arestare preventiva."In urma perchezitiilor, au fost ridicate 3 autoturisme, 39.000 de lei, 3.910 euro, inscrisuri, telefoane mobile, 170 de ... citeste toata stirea