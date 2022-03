"Politia Aeriana" NATO: Avioane de lupta, din nou pe cerul Brasovului

Trei avioane de lupta ale fortelor NATO au trecut luni, 21 martie, in jurul orei 12.15, pe deasupra Brasovului. Acestea executa misiuni de politie aeriana si au mai strabatut cerul orasului si saptamana trecuta.Aparatele de zbor au venit dinspre Vest si isi continua drumul spre Est, spre granita.22 de aeronave din trei tari membre NATO sunt dislocate in aceasta perioada in Romania. Potrivit MApN, avioanele sunt dislocate la Baza 86 Aeriana din Fetesti si la Baza 57 Aeriana Mihail ... citeste toata stirea