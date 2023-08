O masina de politie a fost implicata miercuri, 2 august, in cursul serii, intr-un accident in intersectia semaforizata de la Autogara 3 din Brasov, de pe strada Harmanului.Potrivit martorilor, autospeciala era in misiune si avea semnalele acustice si luminoase in functiune, iar un sofer care a intrat in intersectie de pe strada Pavilioanele CFR nu i-ar fi acordat prioritate. Astfel, cele doua autoturisme s-au ciocnit violent, iar cea a soferului care nu s-a asigurat ajungand intr-un stalp. ... citeste toata stirea