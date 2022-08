Politia Brasov a pregatit testele de drog pentru 10.000 de soferi: 2,5 lei bucata

Condusul sub influenta substantelor halucinogene a devenit o moda, care poate avea repercusiuni majore tinand cont ca soferii consumatori devin un pericol in trafic.Tocmai de aceea, politistii brasoveni au intensificat actiunile de depistare a conducatorilor auto care conduc dupa ce au consumat droguri, cele mai multe cazuri fiind pe drumul dintre Poiana Brasov si Rasnov, tranzitat de numerosi turisti din Capitala.Pentru a avea "munitia" necesara in vederea efectuarii unui numar cat mai ... citeste toata stirea