Politia Brasov recomanda elevilor/parintilor/cadrelor didactice sa acorde atentie comportamentelor ce pot fi asimilate fenomenului de bullying

Prin notiunea de bullying se inteleg faptele prin care o persoana este intimidata, hartuita, chiar terorizata.Ea este supusa repetat unor agresiuni verbale, psihice si chiar fizice, devenind tinta unor rautati cum ar fi atunci cand: este tachinata sau luata in deradere, este barfita sau poreclita, este exclusa din cercul de amici, se vorbeste de el/ea ca si cum nu ar fi de fata, este inghiontita sau imbrancita. Agresiunile se pot petrece atat fata in fata, in mediul scolar sau in afara ... citeste toata stirea