Vineri, 28 octombrie, inca o femeie din municipiul Brasov a fost nevoita sa sune la 112, victima a unei violente in familie. "Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca la data anterior mentionata, in jurul orei 21.00, in timp ce se aflau la domiciliul comun din municipiul Brasov, femeia in cauza ar fi fost agresata fizic si ... citeste toata stirea