Un barbat de 27 de ani din Brasov este cercetat pentru zoofilie. Fapta s-ar fi consumat sambata, 22 aprilie, pe un camp din satul Podu Oltului, comuna Harman, judetul Brasov. Proprietarul animalului (o magarita - n.red.) a depus plangere la politie.Totul s-a intamplat la marginea satului Podu Oltului, din judetul Brasov, in apropierea raului Olt. Politistii au aflat despre caz in urma unui apel la 112 dat de un martor."In data de 22.04.2023, in jurul orelor 16.00, politistii din cadrul ... citeste toata stirea