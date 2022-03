Politia, cu ceai si cafea in trafic

Politistii Serviciului Rutier din IPJ Brasov au organizat la sfarsitul saptamanii trecute o actiune "atipica": au asteptat soferii cu ceai cald si cafea in trafic, scopul actiunii fiind prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in special a celor produse pe fondul oboselii la volan.Politistii rutieri brasoveni au oprit in trafic autovehicule care parcurg distante considerabile si au oferit sfaturi preventive conducatorilor auto. Recomandari au fost transmise si ... citeste toata stirea