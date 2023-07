Brasovul a intrat in randul localitatilor din tara care au un punct de frontiera, in incinta Aeroportului International Brasov-Ghimbav. Printre altele, reprezentantii Politiei de Frontiera Brasov au precizat, in sedinta Colegiului Prefectural, ca la Aeroportul International Brasov isi desfasoara activitatea 17 agenti, care lucreaza in doua schimburi. In perioada urmatoare, structura de la Aeroportul ... citeste toata stirea