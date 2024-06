Politia de Frontiera: Documentele de calatorie necesare pentru iesirea din Romania cu un copil

Politia de Frontiera vine cu unele precizari legate de iesirea din Romania cu un copil.Avand in vedere ca se apropie vacanta de vara si in aceasta perioada tot mai multi parinti calatoresc impreuna cu copiii in afara tarii, Politia de Frontiera prezinta conditiile de iesire din tara pentru cetatenii romani minori.In acest an, politistii de frontiera au intrerupt calatoria pentru aproximativ 880 de cetateni romani minori din cauza ca parintii sau insotitorii nu detineau documentele necesare, ... citește toată știrea