Politia despre "taximetristul-interlop": purtare abuziva

IPJ Brasov a confirmat miercuri, 3 august, ca taximetristul care si-a amenintat cu moartea clientii (caz relatat pe larg in editia de ieri) e acum cercetat penal, plangerea fiind repartizata Politiei Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale, fapta acestuia fiind incadrata la "purtare abuziva", conform Codului Penal. "Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in cursul zilei de sambata, in urma efectuarii unei curse cu un mijloc de transport public de persoane, in ... citeste toata stirea