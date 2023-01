Politia din Rupea, Hoghiz si Brasov, la Bunesti pentru a ridica un sofer infractor

Miercuri, 4 ianuarie, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale - Brasov, cu spijinul lucratorilor din cadrul din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz, Politiei Orasului Rupea si Serviciul Criminalistic, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar de cercetare penala, in probatoriul caruia, un barbat, in varsta de 23 de ani, din comuna Bunesti, este banuit ca ar fi condus in mai multe randuri, in anul 2022, autovehicule pe drumurile publice din ... citeste toata stirea