Politia, dupa taximetristi, cu sau fara turela: in 2 ore, nicio amenda

Marti, 15 noiembrie, in intervalul orar 20.00 - 22.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 5 Politie si Biroului Rutier, impreuna cu politisti locali, au organizat o razie ce i-a avut in vizor pe taximetristi, cu turela sau fara (Bolt sau Uber). Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brasov, comisar Alina Ivan, actiunea a avut ca scop "verificarea respectarii normelor legale privind circulatia pe drumurile publice, a prevederilor legale privind transportul in ... citeste toata stirea